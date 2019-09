Sterne-Bus feiert Doppel-Jubiläum

Das Geburtstagskind hat einen Namen: "Tourismo". Er ist das erste Reisebus-Modell von Mercedes-Benz, das überhaupt "getauft" wurde. Jetzt wird der "Tourismo" 25 Jahre alt. Und noch eine runde Zahl konnte er erreichen: Das 30.000 Modell wurde an einen Kunden ausgeliefert. Der Mercedes Benz Tourismo ist laut Hersteller der meistgekaufte Reisebus Europas. Freilich hat Mercedes ihn immer wieder modernisiert, fährt der aktuelle "Tourismo" doch mittlerweile in dritter Generation.



"Der Mercedes Benz Tourismo ist ein echter Alleskönner", sagt Rafal Janczuk, Geschäftsführer des polnischen Busunternehmens "Raf Trans" und Empfänger des 30.000. Exemplars. Für Unternehmen sei der Tourismo ein wahres Wirtschaftswunder, aus Sicht von Fahrgästen und Fahrern ein Komfort- und Sicherheitsbus.



"Raf Trans" setzt bei der Ausstattung des Jubiläumsbusses auf Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Komfort. Der 12,3 Meter lange Reisehochdecker verfügt zum Beispiel über den Notbremsassistenten Active Brake Assist 4, das Elektronische Stabilitäts-Programm ESP, den Abstandsregeltempomaten ART, den Spurassistenten sowie einen Aufmerksamkeits-Assistenten. Die Fahrgäste nehmen auf der Bestuhlung Travel Star Eco mit besonders komfortabler Luxline-Polsterung Platz.



Seinen Fahrgästen bietet der Tourismo Wohlfühlkomfort. Zu den Höhepunkten des hell und freundlich ausgestatteten Fahrgastraums zählt die optionale Softline-Polsterung: Ihr Rautenmuster erinnert an Oberklasse-Limousinen mit Stern. Die Klimatisierung mit einer Zweizonen-Regelung gewährleistet einen gleichmäßigen Temperaturverlauf im Fahrzeug - ein echter Sterne-Bus.

