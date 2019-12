Straßen-Künstler cruisen im BMW-Cabrio durch Miami

Kunst kann man nicht nur im Museum betrachten. Insbesondere Straßenkunst genießt der Kenner am besten vom Cabrio aus. Zwei amerikanische Straßenkünstler taten dies nun im BMW M850i xDrive Cabriolet unter dem Himmel von Miami. Anlässlich der Art Basel im Sunshine State begleitet BMW die Künstler Alexandre Arrechea und Spencer Guilburt auf ihrer Entdeckungstour durch die mit zahlreichen weltbekannten Murals verzierte Stadt - BMW ist auch 2019 offizieller Partner der Art Basel in Miami Beach.



Ihre Mural-Tour absolvieren der bildende Künstler Arrechea und der Street Art-Spezialist Guilburt in einem Fahrzeug, das zumindest nach Ansicht von BMW ebenfalls dazu geeignet ist, das Straßenbild jedes urbanen Ballungszentrums aufzuwerten. Das M850i xDrive Cabriolet bietet beim Offenfahren freien Blick in den blauen Himmel, auf die spektakuläre Architektur Miamis und auf die vielen von Street Art Künstlern verschönerten Fassaden der Stadt.



Das Duo cruist mit dem 8er-Cabrio auf der Suche nach den urbanen Wandgemälden kreuz und quer durch die City. In ihren Gesprächen tauschen sie sich über künstlerische Gemeinsamkeiten und wechselseitige Inspiration für ihr Schaffen aus. Zu den Stationen ihrer Tour gehört neben Fassaden, auf denen sich Guilburt mit seinen Murals verewigt hat, auch ein Abstecher zu einer Ausstellung von Arbeiten Arrecheas, die im Rahmen der Art Basel Miami Beach von der Galerie Nara Roesler gezeigt werden.

