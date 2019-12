Strategy 2025: Hyundai definiert seine Zukunft

Vom reinen Fahrzeughersteller zum Rundum-Anbieter smarter Mobilitätslösungen: Diese Transformation hat sich Hyundai zum Ziel gesetzt. Die Eckpunkte dieser Entwicklung hat das koreanische Unternehmen im Strategie-Plan namens "Strategy 2025" fixiert.



Basis dieser Strategie sind die Kerngeschäftsfelder Smart Mobility Device und Smart Mobility Service. Ersteres umfasst nach der Definition von Hyundai "eine breite Palette an Produkten jenseits von Automobilen". Gemeint sind individuelle Luftfahrzeuge (Personal Air Vehicle, PAV), Robotik und Mobilitätslösungen für die "Letzte Meile". Ziel ist ein lückenloses Mobilitätserlebnis für die Kunden. Das Geschäft mit Smart Mobility Services in Form personalisierter Inhalte und Dienste ist exakt auf die Hardware abgestimmt.



"Ein wichtiges Feld dabei wird die Zusammenarbeit mit Urban Air Mobility (UAM) sein, denen man sowohl Personal Air Vehicles (PAV) als auch Mobilitätsdienstleistungen zur Verfügung stellen möchte", heißt es bei dem Unternehmen. Hyundai strebe ein ausgewogenes und stetiges Wachstum an, bei dem die Nachhaltigkeit Vorrang vor kurzfristigen Zielen habe. Durch den Verkauf von jährlich 670.000 Elektrofahrzeugen, 560.000 davon batterieelektrisch und 110.000 Brennstoffzellenfahrzeuge, soll die "weltweit führende Position bei der Elektrifizierung" gesichert werden. Bis 2025 will der Konzern jedenfalls "einer der drei weltweit führenden Hersteller von Batterie- und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen" werden.



Der Präsident und CEO des Unternehmens, Wonhee Lee: "Der Schlüssel zu unserer zukünftigen Strategie ist es, sich auf die Kunden zu konzentrieren und passende Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Wir wollen intelligente Mobilitätslösungen anbieten, die den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden, indem wir fortschrittliche Technologien nutzen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 19.12.2019