Studie: Deshalb profitiert Tesla von der Krise

In der Corona-Krise haben Umfragen und Analysen Hochkonjunktur. Mitunter sind die Ergebnisse verwunderlich. So denken Menschen angeblich verstärkt darüber nach, sich ein Elektroauto zu kaufen. Grund: Die wahrgenommene Luftverbesserung im Zuge des Lockdowns erhöhe das Interesse. Das jedenfalls geht aus einer aktuellen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Demnach wurden noch nie so viele Elektrofahrzeuge angemeldet wie im Februar und März 2020.



Wie die Erhebung weiter zeigt, scheint besonders der US-Elektroautobauer Tesla von der aktuellen Entwicklung zu profitieren. Der Corona-Pandemie zum Trotz vermeldet Tesla einen Rekord: Noch nie verkaufte der Konzern in dem ersten Quartal eines Jahres mehr Fahrzeuge als 2020. Gegenüber dem Vorjahresquartal beträgt der Anstieg 40,3 Prozent. Mit 88.400 verkauften Fahrzeugen setzte Tesla somit in nur drei Monaten mehr Elektrofahrzeuge ab als Volkswagen im Gesamtjahr 2019, so die Infografik.



"Tesla ist zweifelsohne auch von den Auswirkungen der Pandemie betroffen, was sich nicht zuletzt an temporären Werksschließungen zeigt", so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. "Das zunehmende Interesse der Verbraucher nach Elektrofahrzeugen könnte jedoch dazu führen, dass sich Tesla noch weitaus schneller als andere Automobil-Konzerne erholt und auf lange Sicht sogar gestärkt aus der Krise hervorgeht."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 15.04.2020