Stufenloses Getriebe für den Astra

Opel hat für den Topbenziner im neuen Astra etwas Besonderes im Angebot: Ein stufenloses Getriebe, das sowohl für den sportlichen Astra Fünftürer, als auch für den Sports Tourer genannten Kombi zur Verfügung steht.



Ein stufenloses Getriebe zeichnen seine gleichmäßige Leistungsabgabe und der hohe Wirkungsgrad aus. In Kombination mit dem 1,4-Liter-Turbobenziner mit Direkteinspritzung und 107 kW/145 PS soll es eine perfekte Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Fahrspaß bieten.



Die Idee eines stufenlosen Getriebes ist nicht ganz neu. Der amerikanische Ingenieur Milton Reeves erfand bereits 1879 eine Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit für ein Sägewerk. Bei Opel feierte das stufenlose Getriebe im Vectra C von 2002 Premiere.



Durch die immer strengeren globalen Ziele für Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen hat das stufenlose Getriebe heute an Bedeutung gewonnen. Da diese Getriebe die Übersetzungsverhältnisse kontinuierlich anpassen, kann der Motor immer mit der effizientesten Drehzahl laufen, was insbesondere beim Fahren in der Stadt Kraftstoff spart.

30.09.2020