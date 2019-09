Subaru elektrifiziert Forester und XV

Das Auto der Zukunft ist eines mit elektrischem Antrieb. Mit dem rundum erneuerten Forester und dem XV läutet der japanische Allradexperte Subaru jetzt auch für sich das neue Zeitalter ein. In der neuen, der fünften Generation des "Försters" und im Bestseller XV sorgt ab dem Beginn des nächsten Jahres neben dem traditionellen Boxer-Motor auch ein Elektromotor für ein Fortkommen ganz im Geist der Zeit.



Den 16,7 PS starken Helfer haben die Japaner im Gehäuse ihrer ebenfalls traditionell stufenlosen CVT-Automatik platziert. Gespeist wird der E-Antrieb über einen Lithium-Ionen-Akku mit 13,5 kWh über der Hinterachse. Der Stromantrieb hilft dem überarbeiteten, 150 PS starken Triebwerk in den unteren Drehzahlbereichen, sein zentraler Einsatzzweck ist aber, den Kraftstoffverbrauch zu senken. Rein elektrisch sind bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h Distanzen bis zu 1,6 Kilometer drin.



Auf einem abgesperrten Geländekurs in der Nähe der lettischen Hauptstadt Riga mit anspruchsvollen Waldstücken mit tiefen sandigen Furchen, steilen steinigen Auf- und Abstiegen und einer kleinen Rennstrecke konnte sich der Motor-Informations-Dienst (mid) ein Bild von den elektrisierten Japanern machen.



Der neue Forester, der nach seiner US-Premiere vor mehr als einem Jahr jetzt endlich auch auf dem deutschem Markt bestellbar ist und zum Anfang des kommenden Jahres vorfahren wird, startet gleich mit dem e-Boxer. Der SUV-Pionier unterscheidet sich schon optisch deutlich vom aktuell noch verkauften Vorgänger. Der Grill mit zwei silbern umrandeten Lufteinlässen ist größer, die seitliche Fensterlinie steigt stärker nach hinten an. Ebenfalls neu sind die LED-Scheinwerfer und die schwarzen Planken aus Kunststoff, die Radkästen und Seitenschweller zieren. Die Türen zum Fond öffnen weiter, der Einstieg dorthin wird bequemer. Den Kontakt zur Straße übernehmen Räder mit einer Größe von bis zu 18 Zoll.



Dank des um drei Zentimeter verlängerten Radstands verbessern sich im Forester, der wie der kleinere XV II auf der neuen Subaru Global Plattform aufbaut, vor allem die Beinfreiheit der Passagiere in der zweiten Reihe und die Größe des Kofferraums. Der fasst anstelle 505 Litern jetzt 509 Liter. Die Batterie unter dem Kofferraumboden schmälert also in keinster Weise das mögliche Ladevolumen.



Das serienmäßige Fahrerassistenzsystem ,,Eyesight" punktet jetzt mit dem "Driver Monitoring System", das den Fahrer, wenn er abgelenkt ist, akustisch warnt. Zusätzlicher Nutzen: Das System kann sich bis zu fünf Fahrer merken und stellt nach deren Einsteigen automatisch wieder die genutzte Sitzposition, Seitenspiegel und Klimaanlage ein. Ein zusätzliches Notbremssystem schützt jetzt auch beim Rückwärtsfahren vor Kollisionen.



Im Gelände macht sich der Mildhybrid-Antrieb eher bemerkbar als auf festen Straßen. Bei vorsichtiger Fahrt über die von Wurzeln tückisch durchzogene Waldstrecke sorgt die Assistenz des e-Motors sowohl beim etwas schwereren Forester, als auch beim XV für genügend Durchzug. Er steht sofort parat, noch ehe der Benziner seine Kraft aufgebaut hat.



Auf der Rennstrecke - in der Realität eher weniger das Revier der beiden Subarus - spricht der e-Boxer einen Lidschlag schneller als der konventionelle Boxer-Motor auf den Gasbefehl an. Im Stadtverkehr mit häufigem Bremsen und Beschleunigen kann sich der Kraftstoffverbrauch um bis zu elf Prozent im Vergleich zum bisher angebotenen Boxermotor verringern. Als Normverbrauch notiert Subaru für XV mit e-Boxer 6,5 l/100 km (WLTP- in NEFZ-Werte umgerechnet), für den neuen Forester e-Boxer 6,7 l/100 km.



Auf den ausgiebigen Testfahrten über Autobahn, Landstraße und durch das Gelände zeigte der Bordcomputer im Forester einen Verbrauch von 8,6 Litern an, im XV waren es 7,7 Liter. Der neue Forester startet zu Preisen ab 34.990 Euro, der XV mit dem neuen Mild-Hybrid-System kostet ab 30.690 Euro.



Solveig Grew / mid



Technische Daten Subaru Forester



- L x B x H: 4,62 x 1,81 x 1,73Meter

- Motor: Vierzylinder-Boxermotor

- Hubraum: 1.995 ccm

- Leistung: 110 kW/150 PS bei 5.600 U/min

- max. Drehmoment: 194 Nm bei 4.000 U/min

- Elektromotor : 12,3 kW/16,7 PS

- CVT-Automatikgetriebe, Allradantrieb

- 0 bis 100 km/h: 10,7 Sekunden

- Spitze: 193 km/h

- Normverbrauch: 6,7 l/100 km

- CO2-Emissionen: 154 g/km

- Abgasnorm: Euro 6d-Temp

- Preis: ab 34. 990 Euro

