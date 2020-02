Subaru steigt in die Elektromobilität ein

Subaru steigt in die E-Mobilität ein. Den Forester und den kleineren XV gibt es ab sofort mit Mild Hybrid-Antrieb. Offizielle Markteinführung ist am 7. März.

Auf dem Lausitzring bei Dresden finden Autofans nicht nur eine Formel 1-taugliche Hochgeschwindigkeitsstrecke, sondern auch einen anspruchsvollen Offroad-Parcours. Dorthin hatte Subaru Deutschland Fachjournalisten eingeladen, um die mittlerweile fünfte Generation des Forester vorzustellen. 1997 war die erste Generation des nicht nur bei (wie der Name sagt) Förstern und Jägern beliebte SUV an den Start gegangen. Nun, im Zeichen der 95-Gramm-Vorgabe der EU für Neuwagen, gibt es den Forester – und den XV – als Hybriden. Mit dieser Technik erreicht der Forester zwar nicht die vorgeschriebenen Grenzwerte für Schadstoffemissionen (obwohl sie bei den Herstellern mit geringeren Importen etwas höher liegen). Aber immerhin ist dem japanischen Hersteller ein Einstieg in die Elektro-Mobilität und eine Reduzierung der CO2-Emission auf 154 Gramm pro Kilometer gelungen.

Strafzahlungen – zwischen 2000 und 3000 Euro pro Fahrzeug, die sich wohl Hersteller, Importeur (die Emil-Frey-Gruppe) und Kunden teilen werden – wird es also trotzdem geben. Sie liegen laut EU-Verordnung bei 95 Euro pro Gramm über der vorgeschriebenen Höchstgrenze pro Auto. Volker Dannath, der Geschäftsführer von Subaru Deutschland, rechnet dennoch mit Verkaufszahlen um die 7500 Einheiten im Jahr 2020. Er geht davon aus, dass in den kommenden acht bis zehn Jahren der Anteil der elektrifizierten Subarus signifikant steigen wird. 2030 werden wohl 40 Prozent der Verkäufe Hybriden sein, 30 Prozent vollelektrische Fahrzeuge. Kurzfristig wird neben Forester und den kleineren XV, für den es auch eine reine Verbrenner-Version gibt, der Impreza elektrifiziert (zweite Jahreshälfte). An Plug-in-Hybride ist vorerst nicht gedacht.

Bei der Vorstellung des Forester hoben Dannath und Technik-Chef Jörg Kracke hervor, dass neben der Elektrifizierung und der damit erfolgten Kraftstoffeinsparung (um zehn Prozent) die Sicherheit bei der neuen Generation eine entscheidende Rolle gespielt habe. Der SUV-Klassiker baut erstmals auf der Subaru Global Platform auf, die Steifigkeit, Sicherheit und Fahrspaß verbessert. Erhalten blieb der „Charakter des Forester, der sich aus der Kombination von symmetrischem Allrad-Antrieb, Boxermotor und Lineartronic zusammensetzt. Der neue Elektroantrieb fügt sich in dieses Fahrzeugkonzept ein.

Ein 16,7 PS starker Elektromotor unterstützt den optimierten Boxerbenziner, der aus zwei Litern Hubraum 150 PS und 194 Newtonmeter Drehmoment entwickelt. Während der Elektromotor platzsparend in das Gehäuse der stufenlosen Lineartronic integriert wurde, befinden sich die übrigen Hybridkomponenten unter dem Kofferraumboden. Das E-Aggregat zieht seine Energie aus einer 13,5 kW großen Lithium-Ionen-Batterie, die mit rekuperierter Bremsenergie und überschüssigem Drehmoment gespeist wird. Bis zu 1,6 Kilometer lassen sich rein elektrisch fahren. Das Elektroteil des Antriebsstrangs soll die Durchzugsstärke und das Anfahrverhalten optimieren. Mit dem E-Motor, und in Verbindung mit dem permanentem Allradsystem Symmetrical AWD macht der Forester dadurch sowohl auf der Straße als auch im Gelände eine gute Figur.

Auf dem aufgeweichten Parcours des Sachsenrings konnte der Forester den Experten beweisen, dass er schwerem Geläuf mit schmierigem Untergrund, ausgefahrenen Waldwegen und steilen Anstiegen und Abfahrten keine Wünsche offen lässt. Wie der für Subaru typische permanente Allradantrieb, der serienmäßig an das stufenlose Lineartronic-Automatikgetriebe gekoppelt ist, sind auch die Bestandteile des elektrifizierten Antriebs symmetrisch angeordnet.

Der Durchschnittsverbrauch des Forester sinkt dank e-Boxer um 0,7 Liter auf 6,7 Liter je 100 Kilometer, was CO2-Emissionen von 154 Gramm pro Kilometer entspricht. Gegenüber dem vorherigen Modell hat sich der CO2-Ausstoß um 14 g/km reduziert.

Für Sicherheit sorgt außer dem erweiterten Eyesight-System ein breites Arsenal an Assistenzsystemen: Neben einem radargestützten Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrsassistenten fährt der Forester als erstes Subaru-Modell mit dem Fahrer-Erkennungssystem (Driver Monitoring System) vor, das neben Komfortfunktionen wie einer automatischen Sitz- und Außenspiegel-Einstellung auch einen Aufmerksamkeits- und einen Müdigkeitswarner umfasst. Ein erweiterter Notbremsassistent kann zudem Unfälle beim Rückwärtsfahren verhindern.

Mit knapp 4,63 Metern Länge bleibt der Forester kompakt. Der Radstand hat um 29 Millimeter zugelegt und misst nun fast 2,67 Meter, was sich insbesondere in der Beinfreiheit sowohl auf den Vorder- als auch auf den Rücksitzen Seite 4 von 18 bemerkbar macht. Vorne bietet der Forester jetzt so viel Platz wie kein anderes Fahrzeug dieser Klasse.

Wie für alle Subaru-Modelle gilt auch für den Forester ein umfangreiches Garantiepaket. Dieses beinhaltet eine Fünf-Jahres-Garantie bis 160 000 Kilometer Laufleistung, auf die Batterie gibt Subaru eine Garantie von acht Jahren.

Der Subaru Forester wird in vier Ausstattungslinien – Trend, Active, Comfort, und Platinum – und acht Lackierungen angeboten. Das Preisniveaus startet bei 34 990 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020