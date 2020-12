Subaru verkauft 400.000. Fahrzeug in Deutschland

Ziemlich runde Sache: Subaru Deutschland feiert 40. Geburtstag. Und pünktlich zum Jubiläum verkauft der Importeur hierzulande das 400.000. Fahrzeug. Das Jubiläumsmodell ist ein schwarz lackierter Forester in der "Edition Sport 40" mit e-Boxer Antrieb.



Das eigens zum Geburtstag aufgelegte, besonders sportliche Sondermodell des mittlerweile in fünfter Generation gebauten SUV Forester kombiniert schwarz-orangefarbene Akzente mit einer hochwertigen Ausstattung und dem Mildhybrid-System e-Boxer, das Beschleunigung, Fahrspaß und Kraftstoffeffizienz weiter verbessern soll.



Fortschrittliche Assistenzsysteme und der permanente Allradantrieb dienen dabei einem hohen Sicherheitsniveau. Damit steht das Jubiläumsmodell exemplarisch für all das, was die Marke seit Jahrzehnten ausmacht.



"400.000 Fahrzeuge sind für Subaru als kleiner Importeur ein großer, gar nicht so selbstverständlicher Meilenstein", sagt Volker Dannath, Geschäftsführer von Subaru Deutschland. Die engagierten Vertragspartner und treuen Kunden hätten einen entscheidenden Anteil an dieser Absatzmarke. "Auch wenn eine feierliche Schlüsselübergabe aufgrund der aktuellen Situation entfallen musste, freue ich mich, dass das Jubiläumsmodell an einen Neukunden geht - einen Familienvater, der erstmals Subaru fährt."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 21.12.2020