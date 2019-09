SUV mit urbanem Charakter

Der Volvo XC40 ist einzigartig. Ein typischer Volvo und doch ganz anders. Sein unverwechselbares skandinavisches Design unterstreicht seinen urbanen Charakter. Junges Design trifft dabei auf SUV-Proportionen und sorgt so für einen selbstbewussten Auftritt. Mit einer Länge von 4425 Millimetern und einer Breite von 2034 Millimetern ist der Kompakt-SUV gebaut für das Leben in der Stadt – mit intuitiven Technologien und durchdachten Lösungen für Gepäck.

Sein Innenraumkonzept vereint hochwertigste Materialien mit höchster Flexibilität. Um einem Durcheinander im Fahrzeug erst gar keine Chance zu geben, verfügt der Volvo XC40 über zahlreiche Stauraummöglichkeiten. Das Be- und Entladen wird dank praktischer Funktionen wie der elektrischen Heckklappe mit Komfortöffnung besonders leicht gemacht. Lediglich ein Fuß unter dem rechten Stoßfänger ist nötig, damit sich die Heckklappe automatisch öffnet oder schließt. Mit einem Volumen von 460 Litern ist der Gepäckraum des schwedischen Wagens einer der größten seiner Klasse. Dazu ist er äußerst vielseitig und passt sich allen Herausforderungen des Lebens an. So kann der Boden umgeklappt werden, um Gegenstände getrennt unterzubringen.

Das aufgeräumte Design und die intuitiven Technologien minimieren mögliche Ablenkungen für maximale Sicherheit. Zentrales Element ist der übersichtliche Touchscreen im Hochformat. Mit klaren Anweisungen auf einem großen, zentralen Display vereinfacht die Sensus Navigation die Suche nach dem richtigen Weg. Die praktischen Funktionen beinhalten auch Send to Car. So können Fahrtziele vom Browser oder über Volvo On Call direkt an den Volvo XC40 gesendet werden. Über den Touchscreen können zahlreiche Funktionen des Telefons per Lenkradfernbedienung oder Sprachsteuerung sicher und intuitiv bedient werden. Dank Apple CarPlay und Android Auto muss das Telefon unterwegs nicht mehr in die Hand genommen werden, um eine SMS zu schreiben, Lieblingsmusik zu hören oder die App-basierte Navigation zu nutzen. Der einzigartige belüftete Subwoofer bietet optimale Voraussetzungen für vollendeten Genuss der Lieblingsmusik und garantiert einen präzisen, kraftvollen Klang.

Zahlreiche Assistenzsysteme sorgen für Komfort und Sicherheit. City Safety, welches zur Serienausstattung gehört, bremst das Fahrzeug ab, um eine Kollision zu verhindern. Darüber hinaus erkennen die Sensoren dieser Sicherheitstechnologie andere Fahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer und große Tiere und warnt den Fahrer vor einem drohenden Zusammenprall.

Dank der hohen Sitzposition behält der Fahrer im Stadtverkehr jederzeit die Übersicht. Das agile Handling und die reaktionsschnelle Lenkung des Volvo XC40 sorgen für Sicherheit und Kontrolle. Der intelligente Allradantrieb bietet zusätzlich ein Maximum an Traktion, während sich Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß nur minimal erhöhen.

Der Kraftstoffverbrauch für die zwei möglichen Varianten D3 und T5 AWD Geartronic liegt kombiniert bei 4,9 bis 7,1 Liter pro 100 Kilometer. Die CO2-Emissionen liegen bei 128 bis 164 Gramm pro Kilometer. red/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019