SUV von Rolls-Royce glüht in "Fux"-Orange

"Bespoke" heißt das Zauberwort bei Rolls-Royce. Auf Wunsch erfüllt Rolls-Royce alle Kundenwünsche rund ums Fahrzeug. Im Rahmen dieser Maßarbeit-Agenda gibt es das Luxus-SUV Cullinan nun in der auffälligen Farbe "Fux Orange". Der Name des extravaganten Farbtons leitet sich ab vom Auto-Sammler Michael Fux, der die Spezialanfertigung des Cullinan in Auftrag gegeben hat.



Es ist bereits der zwölfte Rolls-Royce der Sammlung Fux. "Michael ist ein wahrer Mäzen unserer Bespoke-Kunst", sagt Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös. "Er hat uns immer wieder Farbherausforderungen gestellt, die von Außenveredelungen bis hin zur perfekten Farbabstimmung für eine Vielzahl von Materialien in seinen Kreationen reichen." Er habe eine Sammlung von Rolls-Royce Motor Cars kreiert, die für das nächste Jahrhundert den Rasen von Auto-Paraden wie "Pebble Beach" zieren werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 20.08.2019