SUV wird sparsamer

Leverkusen.Mazda gönnt dem CX-5 eine Modellpflege. So bringen die Japaner den Geländewagen im Frühjahr mit erweitertem Innenleben und sparsameren Antrieben in den Handel. Der Verkauf des kompakten SUVs startet laut Hersteller in diesem Monat ab 27 690 Euro. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt laut Mazda die Verbrauchssenkung: So bleibt es zwar im Grunde bei zwei Dieseln mit 2,2 Litern Hubraum (110 KW/150 PS oder 135 kW/184 PS), einem 2,0-Liter-Benziner (121 kW/165 PS) und einem 2,5-Liter-Benziner (134 kW/194 PS). Doch wollen die Ingenieure durch die Verringerung der inneren Reibung beim Allrad und die Optimierung der Verbrennung die Effizienz deutlich gesteigert und bei den Normwerten bis zu 0,6 Liter gutgemacht haben.

So kommt der sparsamste Diesel nun auf einen Wert von 5,6 Litern (147 g/km CO2). Für den besten Benziner meldet Mazda 6,8 Liter (154 g/km). Der stärkere Diesel lässt sich erstmals wahlweise auch als Fronttriebler bestellen. Zu den weiteren Neuerungen gehören ein optimiertes Infotainment-System mit großem Bildschirm (10,25 Zoll). Das zeigt nun beim Rangieren auch eine Panorama-Ansicht. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.02.2021