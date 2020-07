T-Klasse: Die neue Familienkutsche mit Stern

Mercedes-Benz baut mittlerweile Fahrzeuge in nahezu jeder Größenordnung. Jetzt kommt noch eine besonders praktische Familienkutsche dazu - auf der Plattform eines Small Vans. Dabei entsteht eine zusätzliche Kategorie: die "T-Klasse". Die kleinen Vans sollen die Bedürfnisse von Familien optimal erfüllen und sich als Begleiter für Freizeitaktivitäten eignen.



So wie die im Midsize-Segment positionierte V-Klasse bietet Mercedes-Benz Vans ab dem ersten Halbjahr 2022 also auch einen Small Van für Privatkunden an. "Mit der neuen Mercedes-Benz T-Klasse werden wir ein Fahrzeug anbieten, das Familien und freizeitaktiven Menschen den Einstieg in die Mercedes-Benz Welt ermöglicht", sagt Marcus Breitschwerdt, Leiter Mercedes-Benz Vans. Diese Kunden würden attraktive und praktische Kompaktfahrzeuge schätzen. Genau diese Ansprüche werde die neue T-Klasse erfüllen.



Als komplette Neuentwicklung wird die T-Klasse auf den ersten Blick klar als Mercedes-Benz erkennbar sein und über die unverwechselbaren, typischen Eigenschaften der Marke verfügen. "Der Buchstabe T steht bei Mercedes-Benz für effiziente Raumkonzepte und eignet sich daher perfekt als Modellbezeichnung für den kompakten Familien-Van mit Stern", heißt es in der Mitteilung des Herstellers.



Die T-Klasse soll ein entsprechend großes Raumangebot und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bieten ohne Abstriche beim Komfort - auch für den Personentransport wie zum Beispiel bei Sharing-Diensten. So bieten beispielsweise die weit öffnenden Schiebetüren, die sowohl auf der linken als auch auf der rechten Fahrzeugseite den einfachen Zugang zum Innenraum ermöglichen, für verschiedenste Einsatzzwecke einen komfortablen Einstieg. Neben dem konventionellen Antrieb will Mercedes auch eine vollelektrische Variante anbieten.

