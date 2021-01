"Take Away" bei Toyota

Toyota führt den Begriff "Take Away" nun auch beim Autokauf ein. Bedeutet konkret: Kunden profitieren aktuell von attraktiven Leasingangeboten für sofort verfügbare Modelle und verschiedenen Rabatten beispielsweise auch für Zubehör.



Von der zum 1. Januar wieder auf 19 Prozent gestiegenen Mehrwertsteuer bemerken Kunden beispielsweise nichts: Toyota übernimmt bei Abschluss eines Toyota FairPay-Leasingvertrags die Steuer komplett. Auch eine Anzahlung entfällt.



Zusätzlich im Paket enthalten ist eine kostenlose Garantieverlängerung je nach Länge des Leasingvertrags. Wer für den Neuwagen darüber hinaus Zubehör benötigt, kommt bei sofort verfügbaren Teilen in den Genuss von 15 Prozent Rabatt. Toyota-Fahrer profitieren somit in den "Take Away Wochen" gleich vierfach.



Wie das Ganze funktioniert? Unter www.toyota.de/takeawaywochen können Interessenten ihr direkt verfügbares Wunschfahrzeug finden und haben trotz der Schauraum-Schließung im Lockdown die Möglichkeit einer digitalen Beratung. Auf www.toyota.de/corona können Besucher über ein neues Formular eine Videoberatungen bei einem Händler anfragen. Individuell kann die dann beispielsweise per WhatsApp, FaceTime, Zoom, Teams, Facebook Messenger stattfinden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.01.2021