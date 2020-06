Talisman-Facelift: Renault nennt Preise

Renault hat den Talisman optisch leicht modernisiert und dazu sicherer und komfortabler gemacht. Die aktualisierte Coupe-Limousine und der Kombi Grandtour starten mit neuen Fahrassistenzsystemen und dem Online-Multimediasystem Easy Link durch. Der französische "Glücksbringer" ist ab Mitte Juni 2020 bestellbar. Seine Auslieferung soll im September beginnen.



Zu erkennen ist der modellgepflegte Talisman an der neu gestalteten Frontschürze und an einer Chromleiste, die den gesamten Kühlergrill überspannt. "Chrom-Details an den LED-Rückleuchten, dynamische Blinker und neue Felgen in den Größen 17, 18 und 19 Zoll setzen zusätzliche Akzente", heißt es bei Renault Deutschland.



Je nach Ausstattung sorgen beim Talisman LED Matrix Vision-Scheinwerfer für fein dosiertes Licht. Neu ist auch der Autobahn- und Stauassistent, der das Fahrzeug auf mehrspurigen Straßen mit Fahrbahnmarkierungen komplett übernehmen, beschleunigen, bremsen und selbstständig lenken kann.

.

Hilfreiche Systeme wie Spurhalte-Warner, Geschwindigkeitswarner mit Verkehrszeichenerkennung und der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung sind bereits für die Einstiegsversion Zen verfügbar. Bei Intens und Initiale Paris kommen der Autobahn- und Stauassistent, die dynamische Allradlenkung 4Control und der Querverkehr-Warner dazu.



Die Preisliste startet bei 34.200 Euro für den Grandtour Zen mit der Basismotorisierung TCe 160. Für die Ausstattung Intens verlangt Renault ab 36.250 Euro für die Limousine und 37.250 Euro für den Grandtour, jeweils mit dem Einstiegsbenziner. Die Topversion Initiale Paris ist ab 44.450 Euro für den Grandtour TCe 160 und 46.250 Euro für die Limousine in der Motorisierung TCe 225 zu haben.

