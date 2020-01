Technik-Tag bei Toyota

Toyota Deutschland öffnet die Tore. In der Toyota-Collection an der Toyota-Allee 2 in Köln kann sich jedermann über neue und historische Modelle informieren. Alternative Antriebe und automobile Bestseller mit zukunftsweisenden Technologien stehen im Mittelpunkt eines Technik-Tages.



Die große Fahrzeugsammlung auf dem Toyota-Gelände ist dazu am Samstag, 1. Februar 2020, von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Zu modernen Fahrzeuge aber auch für Fragen rund um die Restaurierung klassischer Karossen gibt es Expertenrunden. Eintritt und Parkplatz sind beim Public Opening der Toyota Collection kostenfrei.

