Technologisch das Flaggschiff der SUV-Flotte

Neues Design, viel Platz für bis zu sieben Personen, modernste Technologie und neue Antriebe – die vierte Generation des Sorento ist wieder unbestreitbar das Flaggschiff der SUV-Flotte von Kia.

Der Sorento war immer schon mehr als ein SUV: Von Beginn an (2002 wurde die erste Generation vorgestellt, seither verkaufte Kia weltweit rund drei Millionen Exemplare) war er in der Allrad-Version auch ein starker Geländegänger. Und ein Zugpferd. Bis zu zweieinhalb Tonnen kann er in der im Frühjahr vorgestellten neuen Generation an den Haken nehmen.

Premiere

Am 10. Oktober feiert der neue Sorento in Deutschland Premiere in den Autohäusern. Zuvor wurde er jetzt der Fachpresse am Nürburgring präsentiert. Dass der Herbst sich dabei von seiner unfreundlichsten Seite zeigte, sahen die Kia-Techniker pragmatisch als Vorteil, denn so konnte der Sorento auch seine Geländefähigkeiten im Matsch und Schlamm des Offroad-Parcours nahe der Rennstrecke zeigen.

Zuerst ging es aber über die schmalen kurvenreichen Eifelsträßchen, auf die A 1 und die Bundesstraßen im Rheintal – und überall machte der Sorento eine gute Figur. Da ist zum einen das neue Design: Mit 4,81 Metern hat das neue Modell zwar nur um einen Zentimeter gegenüber dem Vorgänger zugelegt. Aber durch den größeren Radstand, die längere Motorhaube und damit die weiter nach hinten positionierte Fahrgastzelle wirkt der Sorento deutlich länger. Einige Designmerkmale de Vorgänger-Generationen (zum Beispiel die breite D-Säule) blieben erhalten, andere, wie die „Tigernase“ (mit integrierten Scheinwerfern) und die „Haifischflosse“ aus Chrom im hinteren Fensterelement, kamen neu hinzu.

Der längere Radstand in Verbindung mit der neuen SUV-Plattform des Konzerns, die auf die Integration von elektrischen Antrieben zugeschnitten ist, bieten im Innern des Sorento viel Platz für bis zu sieben Insassen. Entsprechend groß ist der Kofferraum in der fünfsitzigen Variante: 910 Liter, beziehungsweise 2100 Liter bei umgeklappter zweiter Reihe. Auch auf den Sitzen ist reichlich Platz vorhanden, die Innenraum-Designer von Kia umgeben Fahrer und Passagiere mit angenehmen Materialien.

Blickfang

Blickfang am Armaturenbrett sind die beiden Bildschirme: 31 Zentimeter groß das voll digitale Kombiinstrument, 26 Zentimeter der Touchscreen für Infotainmentsystem und Navi. Eine Besonderheit ist die UVO-App, mit der man vom Smartphone aus mit dem Fahrzeug „kommunizieren“ kann oder zu Fuß die „letzte Meile“ navigiert wird. Die Liste der Sicherheits- und Assistenzsysteme ist lang. Neu ist zum Beispiel der aktive Totwinkel-Assistent, der auf dem Monitor per Kamera den toten Winkel anzeigt und bei Bedarf Lenk- und Bremseingriffe durchführt. Der Sorento übernimmt damit technologisch die Spitzenposition der Kia-Flotte.

Angetrieben wird der Zwei-Tonner von einem neuen 2.2-Liter-Diesel oder von einem 1.6-Liter Benziner mit elektrischer Unterstützung (44,2 kW-Elektromotor, der ins Gehäuse der Sechs-Stufen-Automatik integriert ist). Ein Plug-in-Hybrid ist für Anfang 2021 angekündigt.

Der 202 PS starke Diesel (Drehmoment: 440 Newtonmeter) ist der Antrieb für die „schweren Fälle“. Er kann bis zu 2,5 Tonnen schwere gebremste Anhänger ziehen bei einem Schadstoffausstoß von unter 150 Gramm CO2 pro Kilometer bei der Version mit Vorderradantrieb und unter 160 Gramm beim Allradler. Serienmäßig bringt das neue Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe die Kraft des Motors auf die Straße.

Alternative

Die Alternative ist der 1.6 Liter-Turbobenziner mit Hybridsystem und Sechs-Stufen-Automatik. Das Gesamtsystem verfügt über 230 PS und ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmetern. Der Hybrid mit Frontantrieb ist ein wenig agiler als der Diesel (in 8,6 Sekunden auf 100 km/h) und aufgrund seiner geringeren Emissionen in die Effizienzklasse „A+“ eingestuft (um 120 Gramm pro Kilometer).

Den Akku für den Elektromotor haben die Kia-Entwickler unter dem Beifahrersitz in den Fahrzeugboden integriert, dadurch geht nur minimal Platz im Innenraum verloren. Auf Asphalt kann der Fahrer beim Sorento zwischen vier Fahrmodi wählen (Eco, Komfort, Sport und Smart), beim Hybrid zwischen drei. Im Smart-Modus merkt sich das System die Gewohnheiten des Fahrers und analysiert in Echtzeit die jeweilige Fahrsituation, um Lenkintensität oder Gasannahme automatisch anzupassen. Geht es ins Gelände, kann der Fahrer der Allrad-Version in den „All Terrain“-Modus wechseln und dort zwischen Schnee, Matsch und Sand wählen. Mit jeder der Einstellungen wird automatisch der gesamte Antriebsstrang für das gewählte Szenario optimiert.

Außerdem lässt sich eine Kamera zuschalten, die den Boden vor dem Fahrzeug auf dem Bildschirm anzeigt.

Keine Probleme im Gelände

Wer jemals an einer Geländekante stand und vor sich nur Himmel und Motorhaube sah, wird dieses Feature zu schätzen wissen. Der Diesel-Sorento, das zeigte sich bei der Präsentation am Nürburgring, hat jedenfalls auch in schwierigem Gelände keine Probleme.

Den neuen Sorento gibt es in vier Ausstattungsvarianten. Die Basispreise liegen – je nach Motorisierung, Antrieb und Ausstattung – zwischen 41 418 und 54 383 Euro. Wie bei allen Fahrzeugen gibt Kia beim Sorento eine Sieben-Jahre-Garantie, auch für die Batterie.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.10.2020