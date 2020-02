Tempolimit abgeblitzt

Tempo 130 als maximal erlaubte Geschwindigkeit auf deutschen Autobahnen - das wird es so bald nicht geben. Denn im Bundestag ist der Vorstoß soeben abgeblitzt.



Wie tagesschau.de berichtet, fand der Vorschlag des Umweltausschusses, die geplante Änderung der Straßenverkehrsordnung um eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde zu ergänzen, keine Mehrheit in der Länderkammer.



Zuletzt wurde über ein generelles Tempolimit auch in Autoclub-Kreisen kontrovers diskutiert: Übte sich der ADAC in Neutralität, plädierte der ACE für eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf Autobahnen.

