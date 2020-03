Tesla-Mitarbeiter verlassen Deutschland

Im Sommer 2021 will Tesla in einer Gigafactory im brandenburgischen Grünheide die Produktion von Elektroautos starten. Der Baubeginn steht kurz bevor. Doch jetzt zieht das Unternehmen des US-Milliardärs Elon Musk den Stecker. Schuld daran ist die Corona-Krise.



Was ist passiert? Der kalifornische Elektroautobauer hat sein deutsches Team in die USA zurückbeordert. Rund 30 Amerikaner, die zurzeit in Berlin arbeiten, sind nach Informationen der Branchenzeitschrift "Automobilwoche" auf dem Rückweg. Das sei ein Großteil aller Mitarbeiter. Grund ist die rasante Verbreitung des Coronavirus in Deutschland.



Das Tesla-Team bereitet gerade den Bau der Gigafactory in Grünheide vor. Über mögliche Auswirkungen auf den Baubeginn wurde zunächst nichts bekannt. Laut dem brandenburgischen Wirtschaftsministerium ist der Spatenstich für Mitte April 2020 vorgesehen. Tesla war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 12.03.2020