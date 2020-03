Teuerste Auto-Politur ist die schlechteste

Teuer muss nicht immer gut sein. Das gilt auch für Auto-Polituren. Beim Test durch den Kfz-Überwachungsverein KÜS und die Zeitschrift "Auto Bild" schnitt das teuerste Produkt am schlechtesten ab. Das Angebot an Mitteln, um selbst per Hand das Auto zu polieren, ist groß.



Lackpolituren sollen in einem Arbeitsgang für brillanten Glanz und Schutz sorgen sowie gleichzeitig feine Kratzer beseitigen. Testsieger und Preis-Leistungs-Sieger ist die Politur von Koch Chemie mit 16,99 Euro. Shine Speed Polish lässt sich leicht auftragen sowie mühelos und rückstandsfrei abpolieren. "Das Ergebnis ist eine perfekte Oberfläche", so die Tester.



Auf den Plätzen zwei, drei und vier landen die Produkte Fusionskin Ultimate Polish, Dr. Wack A1 Ultimate Show & Shine Polish und Petzoldt's Premium Reinigungspolitur. Auch diese Polituren erzielen gute Ergebnisse in allen relevanten Prüfpunkten. Die beste Gesamtleistung liefert nach der Bewertung der Experten von KÜS und Auto Bild die Sonax Premium Class Saphir Power Polish. Sie erzielt beim Test die größte Steigerung des Glanzwerts auf matten Lacken. Wenn da nur der hohe Set-Preis mit Schwamm und Mikrofasertuch von 38,99 Euro nicht wäre. Er wirft die Premiumpolitur in der Gesamtwertung auf den vierten Platz zurück.



Enttäuschend beim Schleifbild: die sechstplazierte Politur Meguiar's Ultimate Compound. Das Testblech ist nach dem Entfetten übersät mit kleinen Kratzern, verursacht durch grobe Schleifkörner im Produkt. Auf nur leicht ermatteten Lacken angewendet, ist die Gefahr groß, neue Kratzer hinzu zu polieren. Chemtools Acrylshield S auf Platz sieben steigert den Glanzgrad nur mäßig. Keine Freude macht auch das Lackreinigungsset Black Label von Nigrin, das beim Auspolieren mächtig staubt. Auf dem letzten Platz landet das Swissvax Cleaner Fluid Medium - mit 58 Euro das teuerste Produkt im Test. Mit ihrer schlechten Leistung sei die Schweizer Premiumpolitur ihren hohen Preis nicht wert, sagen die Tester.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 24.03.2020