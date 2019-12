"The E-talian Job": Mini macht es maxi

Zur Premiere kann man sich schon mal etwas einfallen lassen. Mini macht es deshalb maxi: Bevor im Frühjahr 2020 der neue Cooper SE auf die Straßen kommt, präsentiert die Marke den nächsten Video-Clip, um auf das erste rein elektrisch angetriebene Serienmodell in der 60-jährigen Geschichte der britischen Marke aufmerksam zu machen.



Mini hat sich nicht lumpen lassen. Im Kurzfilm mit dem Titel "The Getaway Car", der auf den Social-Media-Kanälen der BMW Group zu sehen ist, erweist sich der Cooper SE als ideales Fluchtfahrzeug aus dem Alltagsverkehr einer Großstadt.



In der Krimikomödie spielen - neben dem britischen Schauspieler Michael Caine - drei Mini Cooper die Hauptrollen als Fluchtfahrzeuge nach einem spektakulären Goldraub. Höhepunkt ist eine Verfolgungsjagd durch Turin, die unter anderem auf das Dach des Lingotto-Gebäudes führt. In der Hollywood-Neuauflage von 2003 wurde "The Italian Job" nach Los Angeles verlegt und heißt 2019 "The E-talian Job".



Der Cooper SE ist mit einem 135 kW/184 PS starken Elektromotor ausgerüstet. Er beschleunigt in 3,9 Sekunden von null auf 60 km/h und in 7,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, die Reichweite wird mit 235 bis 270 Kilometer angegeben.

