Thomas Schäfer ist neuer Skoda-Chef

Thomas Schäfer hat zum 3. August 2020 das Amt des Vorstandsvorsitzenden von Skoda Auto übernommen. Seine berufliche Laufbahn in der Automobilindustrie begann der studierte Maschinenbauingenieur 1991 in unterschiedlichen Positionen und Ländern bei Daimler. Er war unter anderem in den Bereichen Produktion und Qualitätsmanagement, Vertrieb, Produktion und Lieferanten tätig.



"In seinen Verantwortungsbereich fielen neben dem Aufbau neuer Werke auch die Bereiche Planung und Strategie sowie die internationale Logistik für sämtliche Auslandswerke", heißt es. Im Mai 2012 wechselte Schäfer zur Volkswagen AG. Dort leitete er zunächst die Auslandsproduktion des Konzerns und war unter anderem mit Verhandlungen über neue Produktions-Standorte betraut. Seit 2015 war er in der Funktion des Chairmans und Managing Directors der Volkswagen Group South Africa tätig und verantwortete die Entwicklung der Konzernmarken in der Region Subsahara-Afrika.



"Unter der Leitung von Thomas Schäfer hat der Volkswagen-Konzern seine Position in der Subsahara-Afrika-Region maßgeblich weiterentwickelt und gestärkt", so ein Skoda-Sprecher. Dazu hätten auch der Aufbau neuer Produktionsstandorte, die Etablierung neuer Kooperationen mit Importeuren und die Entwicklung von Mobilitätskonzepten für Kenia, Nigeria, Ruanda und Ghana beigetragen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 03.08.2020