Tiefstehende Sonne im Winter nicht unterschätzen

Die Zahlen sind alarmierend und zeigen, wie gefährlich die tief stehende Sonne im Winterhalbjahr ist: Im Jahr 2018 ereigneten sich laut Statistischem Bundesamt drei von vier Unfällen mit Personenschaden aufgrund von Witterungseinflüssen wegen einer blendenden Sonne. Dabei kamen 45 Menschen ums Leben, 4881 Personen wurden verletzt.



"Die Unfallgefahr durch blendende Sonne wird vielfach unterschätzt", warnt Danijel Cakeljic, Lichtsachverständiger bei DEKRA. Oft entsteht eine gefährliche Situation, wenn ein Fahrzeug in Sonnenrichtung einschwenkt und das Licht plötzlich direkt von vorne einfällt. Das führt dazu, dass der Fahrer das Verkehrsgeschehen oft kaum mehr erkennen kann, Fußgänger, Radfahrer und andere Fahrzeuge, aber auch der Fahrbahnverlauf, Verkehrszeichen, Ampeln und Zebrastreifen sind in diesem Moment häufig nur noch als Umrisse zu erkennen.



Wie können sich Verkehrsteilnehmer schützen? "Wer geblendet wird, sollte nicht nur rechtzeitig die Sonnenblende herunter klappen, sondern auch langsamer fahren, großzügig Abstand halten und sich vorsichtig in die Verkehrssituation hineintasten", so der Experte. Besondere Vorsicht ist innerhalb von Ortschaften geboten, denn hier ereignen sich mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Blendungsunfälle. Tipp für Fußgänger: Morgens und nachmittags sollten sie bei flacher Sonneneinstrahlung eine mögliche Blendung von Autofahrern einkalkulieren.



Ebenfalls wichtig: Schmutz auf der Frontscheibe von Autos verschlechtert die Sicht bei Gegenlicht zusätzlich und kann den Blendeffekt noch verstärken. Deshalb ist es wichtig, die Frontscheibe regelmäßig zu reinigen. Dabei sollte man den feinen Schmutzfilm auf der Innenseite nicht vergessen, der oft nur bei näherem Hinsehen zu erkennen ist.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 14.11.2019