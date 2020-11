Tiguan R kommt mit 320 PS

Der bisher stärkste Volkswagen Tiguan ist im Anflug: Das SUV beschleunigt mit einer Leistung von 235 kW/320 PS in 4,9 Sekunden auf 100 km/h und ist bis zu 250 km/h schnell. Der Tiguan R kann ab sofort bestellt werden. Der Preis in Deutschland: 56.703,53 Euro.



Für den Vortrieb des SUV sorgt die neueste Generation des sportlichen Turbomotors "EA888 evo4". Bereits ab 2.100 U/min stellt der Vierzylinder sein maximales Drehmoment von 420 Newtonmeter zur Verfügung; der TSI hält dieses hohe Drehmoment-Niveau konstant bis 5.350 U/min. Die Kraftverteilung an alle vier Räder übernimmt der neue Allradantrieb.



Wie Volkswagen mitteilt, rollte im Jahr 2019 alle 35 Sekunden ein Tiguan vom Band - ein neuer Rekordwert für die Baureihe. 2019 war jeder siebte der insgesamt 6,18 Millionen produzierten Volkswagen ein Tiguan - exakt 910.926 Fahrzeuge, so die VW-Rechnung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 26.11.2020