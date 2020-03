Tipps für den Reifenwechsel

Wenn Ostern näherrückt, steht in der Regel der Wechsel auf Sommerreifen an. Die Experten von Michelin geben Tipps, auf was man achten sollte.



Tipp 1: Keine Winterreifen im Sommer. Es hat negative Folgen, wenn man einfach weiter mit dem Winterreifen fährt. Das äußert sich in einem höheren Kraftstoffverbrauch des Autos und der teilweise dramatischen Verlängerung der Bremswege. Umwelt und Sicherheit leiden also.



Tipp 2: Reifentests als Orientierung. Suchen Sie die Testsieger aktueller Reifentests aus den Autozeitschriften und Tests von ADAC und Co. Besonders die Kombination aus bester Laufleistung, niedrigen Rollwiderstandswerten und kurzen Bremswegen charakterisiert Premiumreifen.



Tipp 3: Labelwerte beachten. Das EU-Reifenlabel zeigt als Aufkleber auf dem Neureifen oder als Information auf Webseiten oder im Webshop drei wichtige Indikatoren über die Leistungsfähigkeit des Reifen: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung, Rollgeräusch.



Tipp 4: Beratung in Werkstätten nutzen. Sie müssen und sollten nicht alles selbst machen, Sie können sich beraten lassen. Serviceketten haben ein breites Angebot an Reifen und hier können Sie sicher sein, dass die Reifen korrekt gelagert wurden vor der Montage an Ihrem Auto und sie wirklich neu sind, also das Produktionsdatum nicht lange zurückliegt.



Tipp 5: Doch einer fürs ganze Jahr? Möglicherweise macht ein Ganzjahresreifen für Sie mehr Sinn. Moderne All-Season-Reifen bieten sehr gute Leistungen im Sommer, mitunter auch sehr hohe Laufleistungen und wenn Sie nicht ständig Fahrten unter hochalpinen Schneebedingungen planen, kann ein Ganzjahresreifen der perfekte Kompromiss sein.



Tipp 6: Und die Umwelt? Mit dem Kauf des hochwertigen Reifens haben Sie aktiven Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck Ihrer Mobilität. Achten Sie auch darauf, dass der Hersteller des Reifens hohe Investitionen in den Schutz der Umwelt tätigt und Sie so auch sekundär mit dem Kauf eines Premiumreifens helfen die Umwelt zu schützen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 20.03.2020