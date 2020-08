Touareg V8 "Last Edition" ab 104.000 Euro am Start

Volkswagen schickt den Touareg in die Wüste. Denn das SUV-Flaggschiff mit dem 421 PS starken V8-TDI wird nicht mehr angeboten. Zum Ende dieser Ära fährt der Autobauer jetzt mit einer echten Rarität vor: die Touareg V8 "Last Edition".



Das Sondermodell ist auf 400 durchnummerierte Fahrzeuge limitiert und zeichnet sich im Design durch ein individuelles Exterieur-Paket mit Hochglanz lackierten Bauteilen aus, die sich laut VW deutlich von der Serie des Touareg abheben sollen. Jedes Fahrzeug ist mit einer Plakette auf der B-Säule versehen, die den Schriftzug "Last Edition" und die Nummerierung ziert. Jedes Fahrzeug der "Last Edition" ist somit ein Unikat.



Die Basis für das Sondermodell ist der Touareg R-Line mit Black-Style-Paket. Dazu gehören in Hochglanz lackierte Radläufe, ein ebenfalls in Schwarz Hochglanz lackierter Diffusor sowie Türgriffe in Schwarz Uni. Darüber hinaus erhält die "Last Edition" ein Optionspaket - unter anderem bestehend aus IQ.Light mit LED-Matrix-Scheinwerfern und Innovision Cockpit, einem Adaptivfahrwerk mit aktiver Wankstabilisierung und den 21-Zoll großen Felgen "Suzuka Schwarz".



Das limitierte Sondermodell des Touareg V8 ist ab dem 17. August 2020 bestellbar. Die Touareg "Last Edition" ist ausschließlich in der Ausstattungslinie "R-Line" erhältlich und beginnt ab einem Startpreis von 104.361 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 10.08.2020