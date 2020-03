Tourenwagen: DTM-Kalender in der Krise

Das nennt man einen gesunden Optimismus. Obwohl die Entwicklung und die Folgen der Corona-Krise noch längst nicht abzusehen sind, werden im Motorsport schon wieder Rennen geplant. Genauer gesagt in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM). Dort haben die Verantwortlichen den Kalender 2020 neu strukturiert, wie es heißt.



Die DTM-Saison 2020 hätte ursprünglich vom 24. bis 26. April auf dem belgischen Circuit Zolder beginnen sollen, gefolgt von Rennwochenenden auf dem Lausitzring, dem Igora Drive bei St. Petersburg (Russland), dem schwedischen Anderstorp und in Monza (Italien) im Juni.



Vorbehaltlich der weiteren weltweiten Lage ist nun der DTM-Saisonauftakt für 10. bis 12. Juli 2020 auf dem Nürnberger Norisring vorgesehen. Das Saisonfinale wird vom 13. bis 15. November in Monza ausgetragen.



Wichtig: Bereits gekaufte Tickets für die DTM-Rennwochenenden 2020 behalten ihre Gültigkeit auch für neu terminierte Veranstaltungen. Karteninhaber finden hierzu auf DTM.com weitere Informationen.



"Trotz der Ungewissheit halten wir es für wichtig, Motorsport-Fans einen angepassten Kalender mit neuen Terminen anzubieten", sagt ITR-Geschäftsführer Marcel Mohaupt. Man wisse aber auch, dass man in der jetzigen Ausnahmesituation flexibel und pragmatisch agieren muss, so Mohaupt. "Dies ist ein erster Schritt - und wir versprechen, dass wir gestärkt zurückkehren werden. Sobald eine Rückkehr auf die Rennstrecke sicher ist, wollen wir mit der DTM den Weg weisen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 26.03.2020