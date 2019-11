Tourenwagen-Rennen bei SAT.1

Die Motorsport-Fans dürfen sich freuen: Die Rennen der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) werden in den kommenden zwei Jahren in Deutschland live und exklusiv von SAT.1 übertragen. Die Partnerschaft besteht seit 2018 und wurde jetzt um zwei Jahre verlängert.



Bei der Vor- und Nachberichterstattung liefert das "ran racing"-Team Hintergrund-Berichte, Interviews und Analysen. Auf ran.de und via "ran"-App gibt es die freien Trainings und die Qualifyings im Livestream mit dem deutschen Kommentar.



"Die Fortsetzung unserer Partnerschaft ist eine sehr gute Nachricht für den Motorsport in Deutschland und Europa. Die DTM steht nicht nur für spannendes, echtes Racing auf höchstem Niveau, sondern setzt auch zukunftsweisend auf technologischen Fortschritt und Innovationen", sagt "ran"-Sportchef Alexander Rösner.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 21.11.2019