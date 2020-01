Toyota bekommt ein neues SUV-Baby

Toyota bekommt ein neues Familienmitglied: ein kleines SUV. Noch hat es keinen Namen, soll aber die ungefähre Größenordnung des Yaris besitzen. Den offiziellen Namen will der Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit dem Produktionsvolumen und dem Marktstart bekanntgegeben.



In Amsterdam hat Toyota jedoch schon eine stilisierte Silhouette des zukünftigen Autos präsentiert. Der Neuling basiert auf der Toyota GA-B Plattform, die die entsprechende Flexibilität für Fahrzeuge mit unterschiedlichen Längen, Breiten, Höhen und Radständen bietet. Gebaut wird das neue Modell bei Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) im französischen Valenciennes, wo bereits der Toyota Yaris vom Band läuft.



"Dieses Modell gesellt sich zum erfolgreichen Yaris in Europa", sagt Matt Harrison, Vize-Präsident von Toyota Motor Europa. Beide Fahrzeuge würden bis 2025 etwa dreißig Prozent des Toyota Absatzes in Europa ausmachen. "Das endgültige Design wird nicht lange auf sich warten lassen." Es handle sich dabei nicht einfach um einen Yaris mit Karosserieverkleidungen und erhöhter Bodenfreiheit, sondern um ein völlig neues und unverwechselbares B-SUV-Modell mit einem kompakten, dynamischen Design und einer eigenen Persönlichkeit.

