Toyota C-HR: Crossover in Origami-Optik und stärkerem Hybridantrieb

Der mit einigem Abstand extrovertierteste Toyota ist in einer Hinsicht nachweislich auch der erfolgreichste: Kein Auto mit Hybridantrieb verkaufte sich in den ersten vier Monaten des Jahres 2019 in Deutschland besser als der C-HR.



Und um diese Position auszubauen, bekommt der C-HR (steht für Coupe High-Rider) nun mehr Ausstattung und einen besonders sportlichen Hybridantrieb mit einer Systemleistung von satten 184 PS. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat diesen Mehrwert beim Test in Portugal erfahren.



Das Crossover, dessen faltige Form die chinesisch-japanische Papierfalt-Kunst Origami aufs Blech zu übertragen scheint, verlangte ganz offenkundig nach einer stärkeren Motorisierung. Der Front angetriebene 4,39 Meter lange C-HR beschleunigt jetzt in sportlichen 8,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und läuft in der Spitze180 km/h.



Die neue Topmotorisierung besticht neben ihrer Leistung bei angenehm leiser Akustik mit exzellenten Verbrauchswerten. Im Vergleich zum bisherigen Hybrid mit 122 PS Leistung, der neben dem konventionellen 1,2 Liter Turbobenziner weiter im Programm bleibt, verbraucht der neue, Hybrid Dynamic Force genannte Hybrid mit kombiniert 5,3 Litern/100 km (WLTP) im Schnitt nur 0,2 Liter mehr als die 122 PS-Version mit dem 1,8 Liter Motor als primärer Kraftquelle. Unter dem Strich bedeutet das eine CO2-Emission von lediglich 108 Gramm pro Kilometer (WLTP).



Da der C-HR auf der globalen Toyota-Plattform aller Kompaktklassen-Fahrzeuge basiert, war die Transplantation des Leistungs-Hybrids und einer Nickel-Metallhydrid-Batterie aus dem Corolla möglich. Die Starterbatterie im Kofferraum schmälert das ohnehin schon knapp bemessene Kofferraumvolumen von 377 Litern allerdings um 19 Liter auf 358 Liter bei der Topmotorisierung.



Das nach drei Jahren Produktion des C-HR jetzt umgesetzte Facelift fasst die polarisierende Außenhaut nur ganz vorsichtig an: LED-Licht wird rundum jetzt Standard, wobei an den Frontscheinwerfern Tagfahrlicht und Blinker fusionieren und dadurch eine Einheit über dem Hauptleuchtkörper bilden. Die Frontlippe als Fahrzeug-Unterkante wird mit dem neuen Modelljahr mit lackiert, und zwischen den Rückleuchten glänzt ein schwarzer Spoiler. Im Grunde nichts, was dem C-HR einen auffällig anderen Look als bisher verleiht.



Innen hat sich mehr getan: Die Softtouch-Oberflächen greifen bis in die Türverkleidungen, was dem Ambiente eine wertigere Aufmachung verleiht. Billig will Toyota nun wirklich nicht mehr wirken, offenbar spürt der japanische Riese auf diesem Feld den heißen Atem der koreanischen Konkurrenz. Wie auch in Sachen Konnektivität anderswo die Standards gesetzt wurden, denen sich jetzt auch Toyota beugt und mit Apple Car Play und Android Auto die Internet-Platzhirsche problemlos und schnell als Co-Piloten anbindet.



Die Aktualisierungen des Mediasystems kommen neuerdings "over the air" in den CH-R per Update über die Internetverbindungen. Das macht umständliches Herunterladen obsolet. Zu den Besonderheiten gehört der "Hybrid-Trainer", der den Fahrstil des jeweiligen Nutzers analysiert und über die "MyT" (my Toyota) - App personalisierte, kontextbezogene Spritspar-Tipps gibt. Mit Erfolg, denn die etwa 120 Kilometer lange Teststrecke im Umland von Lissabon wurde zu 58 Prozent rein elektrisch absolviert und mit einem Verbrauch von 5,3 Liter je 100 Kilometer ausgewiesen.



Die bislang zum Preis von 22.000 Euro angebotene Basisversion des C-HR entfällt. Der neue Einstieg ist die Ausstattungslinie "Flow", dort kostet der 116 PS Basisbenziner jetzt ab 26.290 Euro. Die bisherige Hybridversion mit dem 1,8 Liter Benziner startet als "Flow" bei 29.140 Euro. Den neuen 2,0 Liter Benziner Hybrid gibt es weder in der "Flow"-Basisversion noch in der den Gewerbetreibenden vorbehaltenen "Business-Edition ( 32.790 Euro), sondern erst in der "Team-Deutschland" Version ab 33.690 Euro.



Solveig Grewe / mid





Technische Daten Toyota CH-R, 2,0 Dynamic Force



- Länge / Breite / Höhe: 4,39 / 1,79 / 1,56 Meter

- Motor: Vierzylinder-Benziner

- Hubraum: 1.987 ccm

- Leistung: 152 kW/112 PS bei 6.000 U/min

- max. Drehmoment: 190 Nm von 4.400 - 5.200 U/min

- Hybridbatterie: Nickel-Metallhybrid

- Nominalspannung: 216 V

- max- Drehmoment: 202 Nm

- Systemleistung: 135 kW/184 PS bei 6.000 U/min

- Planetengetriebe

- 0 bis 100 km/h : 6,6 Sekunden

- Spitze: 180 km/h

- Normverbrauch: 5,2 - 5,3 l/100km

- CO2-Emissionen: 118 - 119 g/km

- Abgasnorm: Euro 6d

- Preis: ab 33.690 Euro

