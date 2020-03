Toyota entwickelt eigene Batterie

Toyota nimmt die Sache selbst in die Hand: Die beiden Unternehmen Toyota Motor Corporation und die Toyota Industries Corporation haben jetzt eine neue Batterie für Hybridfahrzeuge entwickelt. Die Japaner wollen damit auf die zu erwartende Entwicklung und Markteinführung weiterer Hybridmodelle reagieren. Deren Anzahl wird in Zukunft wohl weiter zunehmen.



Details gibt es noch keine, diese sollen im Vorfeld eines möglichen Einsatzes kommuniziert werden. Produziert werden die neuen Akkus künftig bei Toyota Industries im Werk Kyowa und an einem Standort auf dem Firmengelände neben dem Werk Higashiura, die beide in der Provinz Aichi liegen. Damit lasse sich flexibel auf die Nachfrage reagieren, gleichzeitig könnten Toyota und Toyota Industries gemeinsam eine funktionierende Lieferkette aufbauen und stärken, heißt es.



In Zukunft werden beide Unternehmen Technologien und Produkte entwickeln, die die Verbreitung und Beliebtheit elektrifizierter Fahrzeuge fördern. Toyota hat sich im Rahmen der ehrgeizigen "Environmental Challenge" das Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß bis 2050 um 90 Prozent gegenüber dem Stand von 2010 zu senken. Dabei ist eine konsequente und beschleunigte Elektrifizierung der Modellpalette entscheidend.

