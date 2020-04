Toyota feiert Hybrid-Jubiläum

Toyota kann inmitten der Coronakrise auch gute Nachrichten vermelden. Wie der japanische Autobauer erklärte, hat er weltweit mehr als 15 Millionen Hybridfahrzeuge verkauft. 44 Toyota und Lexus Modelle sind aktuell rund um den Globus mit Hybridantrieb erhältlich.



Allein in Europa haben sich bereits 2,8 Millionen Kunden für die Kombination aus Benzin- und Elektromotor entschieden. Jeder zweite Käufer in Europa (52 Prozent) wählt eines der 19 verfügbaren Toyota und Lexus Hybridmodelle, in Westeuropa liegt der Hybridanteil sogar bei 63 Prozent.



"Dank unserer Hybridverkäufe ist Toyota auf dem besten Weg, das von der EU für 2020 und 2021 gesetzte Ziel von 95 Gramm pro Kilometer in Europa zu erreichen, wo die CO2-Vorschriften die strengsten der Welt sind", erklärt Matt Harrison, Executive Vice President von Toyota Motor Europe (TME). "Unsere effektiven Vollhybride sind in den Städten sogar die meiste Zeit komplett emissionsfrei unterwegs."

