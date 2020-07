Toyota feiert Hybrid-Meilenstein

Drei Millionen verkaufte Hybridfahrzeuge in Europa: Toyota feiert einen Meilenstein. Das Jubiläumsmodell, das im Juli in Spanien übergeben wurde, ist ein Toyota Corolla GR Sport. Weltweit hat das Unternehmen sogar schon mehr als 15 Millionen Hybridfahrzeuge verkauft.



Das erste Hybridmodell auf dem europäischen Markt war vor über 20 Jahren ein Toyota Prius - der Auftakt einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte. Angebot und Nachfrage wachsen seitdem stetig, heißt es. Mittlerweile verfügt mehr als jedes zweite in Europa verkaufte Fahrzeug der Marken Toyota und Lexus (52 Prozent) über eine Stromunterstützung, in Westeuropa liegt der Hybridanteil sogar bei 63 Prozent.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Samstag, 25.07.2020