Toyota feiert Jahr der Rekorde

Toyota ist bei Gewerbekunden gefragt. Wie der Autobauer mitteilte, war das abgelaufene Jahr 2019 für die Flottenabteilung ein Jahr der Rekorde: 25.108 gewerbliche Zulassungen gab es - eine neue Bestmarke und ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 21 Prozent.



Vor allem der Dezember sorgte noch einmal für einen Schub: Toyota erzielte zum Jahresende ein Plus gegenüber Dezember 2018 von 14,8 Prozent.



Toyota verzeichnete damit nicht nur das dritte Wachstumsjahr in Folge, sondern avancierte auch zum besten asiatischen Importeur in den Bereichen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Besonders stark gewachsen ist Toyota im vergangenen Jahr bei kleinen und mittleren Fuhrparks sowie bei Mobilitätsdienstleistern.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 15.01.2020