Toyota GR Yaris startet in Deutschland durch

Toyota hat mit dem neuen GR Yaris nicht nur einen Sportflitzer für die Rennstrecke, sondern auch für den Alltag gebaut. Nach der Weltpremiere in Tokio kommt der von Gazoo Racing entwickelte Kleinwagen nach Deutschland. Am 1. Februar feiert die Toyota Collection den neuen GR Yaris als exklusives Premieren-Highlight des monatlichen Public Openings in Deutschlands größter Toyota-Sammlung.



Von 10 bis 14 Uhr steht die Automobilsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland (50858 Köln, Toyota Allee 2) ganz im Zeichen eines Technik-Tags mit einem Prototyp des GR Yaris als Überraschungsgast. Wie immer ist der Eintritt in die Toyota Collection frei.



Das Modell wird noch nicht zum Verkauf angeboten und ist deshalb noch nicht homologiert. Der Produktionsstart ist für die zweite Jahreshälfte 2020 geplant. Der GR ist mit 192 kW/261 PS und einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmeter der stärkste in Serie gebaute Yaris.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 31.01.2020