Toyota Hilux: Der Unbesiegbare

Die Zeiten des reinen Arbeitsgeräts für Forst und Steinbruch sind vorbei. Längst nimmt der Toyota Hilux auch die Rolle des smarten Freizeitbegleiters ein - und nach seiner grundlegenden Überarbeitung dürfte diese Nutzungsart noch zunehmen.



Denn die Japaner haben zwar die Robustheit des Hilux beibehalten, ihn aber noch deutlich smarter gemacht. In der neuen Top-Ausstattung namens Invincible ("der Unbesiegbare") wird das am deutlichsten. Die ist für die Varianten Extra Cab und Double Cab zu haben und bietet laut Hersteller hochwertige Styling-Merkmale innen wie außen und eine umfangreiche Ausstattung.



Bei den übrigen Versionen ist auch noch die Single Cab-Version mit dabei. Eine Tonne Nutzlast und 3,5 Tonnen Anhängelast sind Standard. Die Ausstattungsliste enthält beispielsweise ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, ein Navigationssystem, eine Klimaautomatik, Einparksensoren an Front und Heck sowie ein Sound-System von JBL mit neun Lautsprechern und einem Achtkanal-Verstärker mit 800 Watt.



Der neue 2,8-Liter-Dieselmotor leistet 150 kW/204 PS und liefert 500 Nm Drehmoment, das reicht für einen Beschleunigungswert von 10,0 Sekunden - immerhin 2,8 Sekunden weniger als beim aktuellen und weiter angebotenen 2,4-Liter-Diesel.



Der neue Motor ist an eine Sechsstufen-Automatik gekoppelt, er wird grundsätzlich mit Allradantrieb ausgestattet. Der bewährte Leiterrahmen blieb erhalten. "Dennoch gibt sich der Hilux nun komfortabler und fahrbarer denn je: Verbesserungen an Lenksystem und Fahrwerk - darunter eine neue Abstimmung für die Stoßdämpfer, optimierte Blattfedern und neue Lager - lassen die Pick-up-Legende sanfter über Fahrbahnunebenheiten gleiten", heißt es bei Toyota.



Bei den 2WD-Varianten bietet eine Elektronikfunktion den Effekt eines mechanischen Sperrdifferenzials, die Absenkung der Leerlaufdrehzahl von 850 auf 650 U/min sowie das feiner abgestimmte Gaspedal sollen die Kontrolle im Gelände verbessern. Hinzu kommen das modifizierte elektronische Stabilitätsprogramm VSC und eine Reifenwinkel-Überwachung.



Der neue Hilux ist ab Mitte September 2020 beim Händler. Der Vorverkauf läuft in den nächsten Wochen an, Preise nennt Toyota noch nicht.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 05.06.2020