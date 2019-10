Toyota LQ: Der Assistent ist immer dabei

Im Toyota-Konzeptfahrzeug LQ ist der Fahrer nie alleine. Denn Yui, ein persönlicher Assistent, der laut der Japaner für ein individuell zugeschnittenes Fahrerlebnis sorgt und ein emotionales Band zwischen Fahrzeug und Fahrer knüpfen soll, ist immer mit an Bord. Premiere feiert die Studie auf der "Future Expo" der Tokio Motor Show (24. Oktober bis 4. November 2019).



Innovative Technologien hat der LQ reihenweise an Bord, zudem ist er auf automatisiertes Fahren ausgelegt. Yui ist dafür zuständig, dass es dem Menschen am Steuer gut geht. Er erfasst dessen Gemütszustand und aktiviert mittels künstlicher Intelligenz etwa die Sitzbelüftung. Er kann aber auch Fahrzeugbeleuchtung und Klimaanlage anpassen, Duftstoffe freisetzen, individuelle Playlists zusammenstellen und Echtzeitinformationen zu Themen liefern, die den Fahrer interessieren.



Dank des automatisierten Parksystems sucht sich das Fahrzeug selbstständig einen Parkplatz, wenn die Passagiere ausgestiegen sind. Die OLED-Instrumentenanzeige des LQ kommt erstmals bei Toyota zum Einsatz. Das Head-up-Display liefert per Augmented Reality alle wichtigen Informationen in einem großen Darstellungsbereich.



Neu ist auch eine mit Aisin Chemical und Cataler entwickelte Katalysatorbeschichtung, die Ozon am Kühler in Sauerstoff zersetzt. "Toyota erwartet, dass diese Technologie dazu beiträgt, schädliche Emissionen aus der Luft zu tilgen. Eine solche Beschichtung wäre in künftigen Nutzfahrzeugen denkbar", heißt es. Anders ausgedrückt: Wer mehr fährt, sorgt für mehr saubere Luft.

