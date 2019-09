Toyota macht Dampf

Umweltfreundlich: In Husum präsentiert Toyota das Brennstoffzellen-Fahrzeug Mirai. Mit ihrer Limousine demonstrieren die Japaner, was schon heute mit Wasserstoff möglich ist. Trotz des umweltfreundlichen Antriebs bietet der Mirai alltagstaugliche Reichweiten von rund 500 Kilometern und Tankzeiten, die genauso lange sind wie bei konventionell angetriebenen Fahrzeugen. Verantwortlich ist der innovative Brennstoffzellenantrieb, der Wasserstoff in elektrische Energie umwandelt und damit einen 113 kW (154 PS) starken Elektromotor antreibt. Als Emission entsteht dabei nur Wasserdampf. mid/Bild: Toyota

