Toyota: Neuer Name für das heiße Eisen

Seit Jahren gibt Toyota im Motorsport Vollgas. In vielen Serien rund um den Globus sind die Japaner erfolgreich im Einsatz. Verantwortlich für dieses Engagement war bislang die Toyota Motorsport GmbH (TMG). Jetzt kommt es zu einer Umbenennung. Künftig steuert die in Köln beheimatete Toyota Gazoo Racing Europe GmbH (TGR-E) die weltweiten Motorsportaktivitäten des japanischen Automobilkonzerns.



Der Standort im Kölner Stadtteil Marsdorf bildet das Forschungs- und Entwicklungszentrum innerhalb der Gazoo Racing Company, die sowohl für Motorsport als auch für Hochleistungs-Straßenfahrzeuge zuständig ist, teilt der Autobauer mit.



Die neue Toyota Gazoo Racing Europe GmbH ist weiterhin für die Teilnahme in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) verantwortlich. Sie kümmert sich auch unverändert um die Motorisierung für die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und das Kundenmotorsport-Projekt GR Supra GT4. Damit bleibt das Unternehmen die zentrale Drehscheibe für die Motorsportaktivitäten von Toyota in Europa, heißt es.



"Bei der Teilnahme am Motorsport, wo sich verschiedene Hersteller duellieren, geht es immer um den Sieg. Deshalb muss TGR Europe ein Team von Fachleuten vereinen, die Sieger erschaffen", erklärt Akio Toyoda, Präsident der Toyota Motor Corporation. Das Team werde in Köln weiterhin immer bessere Autos herstellen, um zu gewinnen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 20.04.2020