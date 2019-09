Toyota Proace City feiert Premiere

Der neue Toyota Proace City kommt zwar erst Anfang 2020 auf den Markt, seine Premiere feiert er aber vorher. Der Hochdachkombi wird auf der NUFAM (26. bis 29. September 2019) in Karlsruhe erstmals vorgestellt.



Der Toyota Proace City ist als Kastenwagen und als Pkw-Variante in zwei Längen (4,40 Meter/4,75 Meter) erhältlich. Die Ladekapazität beträgt je nach Modell und Ausstattung zwischen 3,3 (Kurzversion) und 4,3 Kubikmeter (Langversion mit optionalem Smart Cargo System). Wer mehr Platz benötigt, kann darüber hinaus bis zu 1,5 Tonnen an den Haken der optionalen Anhängerkupplung nehmen.



Als Pkw-Modell wartet der Proace City derweil mit fünf bis sieben Sitzen auf - perfekt für Alltag und Ausflug mit Kollegen oder (Groß-)Familie.

