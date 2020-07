Toyota Supra: Bolide mit vier Zylindern

Die Supra von Toyota macht auf der Straße viel her. Der mit dem BMW Z4 verwandte Zweisitzer sieht knackig aus und bietet auch beim Fahren eine aufsehenerregende Performance. Das gilt auch für die "kleine" Supra mit vier Zylindern und zwei Litern Hubraum: Es muss nicht immer die große Maschine sein.



Toyota hat die Supra zunächst mit drei Litern Hubraum und sechs Zylindern gebaut. Die etwas preiswertere Alternative GR Supra 2.0 generiert aber immerhin 190 kW/258 PS und die Voraussetzung für einen Spurt von 0 auf 100 in nur 5,2 Sekunden. Bei der elektronisch begrenzten Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h begegnen sich die beiden Boliden ohnehin auf Augenhöhe.



Steht die japanische Volumen-Marke nicht direkt für Prestige-Fahrzeuge, so gehört der kleine Sportler zu den Ausnahmen im Portfolio. Bei einer Testfahrt durch den Schwarzwald kommt es zum Stopp auf dem Gäste-Parkplatz eines luxuriösen Ferien-Resorts. Ein offensichtlicher Auto-Kenner steigt gerade aus seinem Luxusgefährt eines süddeutschen Herstellers, schaut auf den kleinen roten Toyota und sagt zu seinen Kindern, die auch gerade der großen Karosse entstiegen sind: "Das ist die Supra" - mit anerkennendem Unterton und ebensolchem Lächeln.



Der Sportwagen zu rund 50.000 Euro liegt zwar ohnehin im gehobenen Preissegment, doch an der Vorfahrt eines Fünf-Sterne-Hotels rangiert man regelmäßig Autos, für die nicht selten sechsstellige Beträge fällig werden. Ob diese noch mehr Fahrspaß generieren, kann bezweifelt werden, denn die Supra 2.0 fährt sich wie ein teurer Traumwagen. Der Antrieb (Reihen-Vierzylinder mit 16 Ventilen und Twin-Scroll-Turbolader) ist ein feines Filetstück in der Welt der Ottomotoren.



Die wenigsten Vierzylinder beschleunigen in allen Drehzahlen so geschmeidig wie die Maschine des Supra 2.0. Sein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern reicht über ein großes Interval von 1.550 bis 4.000 Umdrehungen pro Minute. Dahinter steckt respektable Ingenieurskunst: Über Elektromotoren öffnet und schließt die variable Ventilsteuerung die Ein- und Auslassventile mit hoher Präzision.



Das ist nur einer der Gründe für die lückenlose Durchzugskraft. Um zudem Interferenzen im Abgasstrom zu unterdrücken, haben die Ingenieure den Weg zum Twin-Scroll-Turbo zweigeteilt. Dadurch reagiert der Lader unmittelbar aufs Gas und steigert die Leistung bereits bei niedrigen Drehzahlen. Reibungslos arbeitet darüber hinaus die flotte Achtgang-Automatik aus dem Hause ZF.



Das Fahrwerk ist sehr straff und sportlich abgestimmt, auffallend ist die direkte Lenkung. Sie passt zur Gesamtabstimmung der Supra, bei der alles sehr zackig funktioniert - auch das stets beherzte Zupacken der Scheibenbremsen. Das Sportbremssystem ist gekennzeichnet durch rot lackierte Aluminium-Bremssättel von Brembo, die aber das Supra-Logo tragen.



Die Supra ist zwar kein Alltagsauto oder Reisewagen, aber trotzdem: Die maximal zwei Passagiere sitzen auch auf längeren Strecken bequem und der moderat dimensionierte Kofferraum bietet ausreichend Platz fürs Wochenend-Gepäck.



Technische Daten Toyota GR Supra 2.0:



- Länge / Breite / Höhe: 4,38 / 1,85 / 1,30 Meter



- Motor: Reihen-Vierzylinder



- Hubraum: 1.998 ccm



- Leistung: 190 kW/258 PS bei 6.000U/min



- max. Drehmoment: 400 Nm bei 1.550 bis 4.000 U/min



- 8-Gang-Automatik, Heckantrieb



- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h: 5,2 Sekunden



- Spitze: 250 km/h (elektronisch begrenzt)



- Verbrauch nach WLTP: 6,9 - 7,6 l/100 km



- CO2-Emissionen nach WLTP: 156 - 172 g/km



- Abgasnorm: Euro 6d-Temp



- Preis: ab 48.900 Euro

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Samstag, 25.07.2020