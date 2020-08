Transport: Elektro-Offensive in Spanien

Volkswagen, Seat und der spanische Stromerzeuger Iberdrola gehen im Bereich des Transportwesens in die Elektro-Offensive. Die Unternehmen haben eine Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit unterzeichnet, um gemeinsam elektrische und nachhaltige Mobilität in Spanien weiter voranzutreiben.



Als Schlüsselfaktor für die Entwicklung der Elektromobilität zählt vor allem der Ausbau der Ladeinfrastruktur mit schnellen und ultraschnellen Ladepunkten entlang der Haupttrassen des spanischen Straßennetzes. Zusätzlich wird die Nutzung auf Produktionsstandorte und Händlerbetriebe von Seat und Volkswagen ausgeweitet. Die Ladepunkte von Iberdrola sollen außerdem in den Navigationssystemen von Elektrofahrzeugen integriert werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 04.08.2020