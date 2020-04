Traumpaar: Aston Martin trifft Dolce Vita

Die englische Luxus-Marke Aston Martin hat einen Hang nach Italien. Und das seit 60 Jahren. So lange besteht die Liaison mit dem Design-Haus Zagato. Zum 100-jährigen Bestehen der italienischen Kultmarke baut Aston Martin hoch exklusive Sondermodelle. Nun gab R-Reforged, Hersteller ganz besonders individualisierter Fahrzeuge, die Produktionsplanung seiner Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage "Twins" by R-Reforged in dessen neuer Produktionsanlage in Warwick bekannt.



R-Reforged wird in Handarbeit 38 Coupes und Speedster Twins produzieren, um damit das hundertjährige Bestehen des Zagato Ateliers und die 60-jährige Partnerschaft zwischen der Mailänder "Signature" und dem britischen Sportwagenhersteller zu feiern. Die Exklusivität ist extravagant: Die Fahrzeuge werden nämlich nur paarweise insgesamt 19 Kunden angeboten. Und die meisten sind bereits verkauft.

