"Tune it! Safe!": Polizei-Flitzer mit 620 PS

Das nächste Kampagnenfahrzeug der Initiative "Tune it! Safe!" im Polizeiwagen-Design wird zwar wegen Corona ohne Publikum vorgestellt, ist aber dafür nicht minder spektakulär als früher. Denn das von AC Schnitzer optimierte BMW 850i xDrive Coupe besticht nicht nur durch seine sportliche Optik. Mit seinem V8 Biturbo-Motor kommt das Gefährt auf 620 PS, in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht bis zu 250 km/h Top-Speed.



Hankook ist seit Anbeginn offizieller Partner und Gründungsmitglied der Initiative für sicheres und legales Tuning. Reifen spielen eine Schlüsselrolle, wenn es um Verkehrssicherheit geht, deshalb ist der "Tune it! Safe!"-BMW für 2021 ab dem Frühjahr auch auf UHP Ventus S1 evo 3 im Format 255/30 ZR21 (vorne) und 295/25 ZR21 (hinten) des Premium-Reifenherstellers unterwegs.



In der kalten Jahreszeit wird der Winter i*cept evo 3 in 245/35R20 W und 275/30R20 V aufgezogen. Die Enthüllung findet dieses Jahr beim Fahrzeugsponsor in der Münchner BMW-Welt statt, da die Essen Motor Show nicht wie gewohnt stattfinden konnte.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 15.12.2020