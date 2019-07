Übersichtlich, flexibel und geräumig

Der Opel Crossland X ist vor allem eins: unheimlich flexibel und praktisch. Der Crossover im Design eines klassischen SUV bietet viel Platz, viel Übersicht, viel Sicherheit und viel Nutzen im Alltag.

Crossland X hört sich nach offroad an. Nach einem robusten Klettermax. Ganz so trifft das bei dem noch recht jungen Opel-Modell aber nicht zu. Der Crossland X (ab 18 750 Euro) ist eher ein Wanderer zwischen den Welten, der von vielem ein bisschen hat. Mit waghalsigen Fahrten im Gelände hat das Kompakt-SUV, auch Crossover genannt, jedoch nichts am Hut.

Einen Allradantrieb etwa sucht man in der Ausstattungsliste vergebens. Aus dem Offroad-Sektor hat er höchstens die robuste Optik und die etwas höhere Bodenfreiheit. Die Trümpfe des Crossland X sind eher sein großes Platzangebot, seine hohe Flexibilität im Innenraum und nicht zuletzt sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Innen richtig geräumig und extra variabel, außen knackig kompakt, mit cooler Zweifarblackierung und lässigem SUV-Look“, so beschreibt Opel sein komplett neues Modell und bringt es damit ganz gut auf den Punkt.

Bei einer Fahrzeuglänge von 4,21 Meter ist der Crossland X ganze 16 Zentimeter kürzer als ein Astra. Dafür aber zehn Zentimeter höher. Bis zu fünf Erwachsene genießen eine erhöhte Sitzposition und die damit verbundene gute Rundumsicht. Mit einem großen Panorama-Sonnendach (750 Euro Aufpreis) lässt sich das Raumgefühl weiter steigern.

Die SUV-typischen Verkleidungen und silberfarbenen Einsätze verleihen dem Fahrzeug eine gute Portion Eleganz.

Scharfe Linien an den Seiten sowie das durch die farbliche Trennung fast schwebend wirkende Dach strecken den Crossland X optisch in die Länge. Mit seiner bogenförmig gezogenen Chromlinie im Dach kommt zudem ein Stilelement zum Einsatz, das man bereits vom Opel Adam kennt. Das markante Heck mit verhältnismäßig kleinem Fenster, aber großer Klappe, setzt mit einem angedeuteten Unterfahrschutz wiederum ein SUV-Statement.

Klare Linien und ein Höchstmaß an Übersichtlichkeit sind herausragende Eigenschaften des Innenraums. Instrumententafel und Mittelkonsole sind klar gegliedert und horizontal auf den Fahrer ausgerichtet. Das Cockpit als Schaltzentrale unterstützt das aktive Fahrgefühl, während die erhöhte Sitzposition das Sicherheitsgefühl verstärkt.

Der Komfort an Bord kommt nicht zu kurz, denn es ist alles da, was man braucht – bequeme Sitze inklusive. Der Crossland X ist zwar kein Luxusliner, mit Blick auf die Preisklasse bietet er aber ein absolut angemessenes Spektrum an Ausstattungsmerkmalen, die den Wohlfühlfaktor auf ein ordentliches Maß anheben.

Der Crossover überzeugt darüber hinaus mit hoher Variabilität – auch dank seiner verschieb- und im Winkel verstellbaren Rücksitze. Diese lassen sich (im Verhältnis 40:60) um bis zu 150 Millimeter bewegen, was das Kofferraumvolumen im Handumdrehen von 410 auf 520 Liter erhöht. Das bedeutet zugleich einen Spitzenplatz im Segment. Werden die Rücksitze komplett umgelegt, lässt sich das Ladevolumen auf respektable 1255 Liter erweitern.

Auf Wunsch stehen für den Crossland X zahlreiche Technologien und Assistenzsysteme zur Verfügung, darunter Voll-LED-Scheinwerfer mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent und automatische Leuchtweitenregulierung. Vor Ablenkung vom Verkehrsgeschehen schützt auch das Head-Up-Display. Es bringt die wichtigsten Kenndaten zu Geschwindigkeit, Navi-Informationen und Assistenzsystemen in das direkte Blickfeld des Fahrers.

Die Opel-Frontkamera verarbeitet vielfältige Daten und bildet so die Basis für Fahrerassistenz-Systeme wie die Verkehrsschildererkennung und den Spurassistent. Der intelligente Geschwindigkeitsregler macht die Fahrt ebenfalls angenehmer. Unfälle zu vermeiden hilft der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgänger-Erkennung. Mit dem Frontkollisionswarner ist zudem ein spezieller Müdigkeitsalarm kombiniert. Als erster Opel geht der Crossland X mit einer Panorama-Rückfahrkamera an den Start, die den Sichtwinkel nach hinten auf bis zu 180 Grad vergrößert.

Für das Kompakt-SUV stehen ein 1,2-Liter-Benziner in drei sowie ein 1,5-Liter-Diesel in zwei Leistungsstufen zur Verfügung. Alle Motorisierungen sind automatisch mit Start/Stop-Automatik ausgestattet. Einstiegsversion ist der 1.2 mit 83 PS und Fünfgang-Schaltgetriebe (ab 18 750 Euro). Mehr Leistung stellen der 1.2 Direct Injection Turbo mit 110 (ab 20 990 Euro) oder 130 PS (ab 21 970 Euro, Test) zur Verfügung.

Der kleinere Diesel (ab 22 020 Euro) hat 102 PS und ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Der stärkere Selbstzünder (ab 24 400 Euro) hat 120 PS und eine Sechstufen-Automatik.

Im Test bewies der Crossland X vor allem seine große Alltagstauglichkeit. Sei es als Familienkutsche mit Kindersitzen und jede Menge Gepäck, als geräumiger Einkaufswagen, oder als Transporter von sperrigen Gegenständen. Darüber hinaus kam der 130 PS starke Benziner ordentlich „aus dem Quark“ und ließ auf Autobahn und über Land durchaus Fahrspaß aufkommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019