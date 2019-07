Üppige Ausstattung für den Skoda Octavia

Das meistverkaufte Modell bei Skoda ist der kompakte Octavia. Jetzt wird der Bestseller noch etwas luxuriöser: Bereits ab der Ausstattungslinie "Active" besitzt das Fahrzeug nun Lederlenkrad, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Fahrlichtassistent, Regensensor und vieles mehr.



Zum Style-Umfang gehören fortan sowohl die Außenspiegelabblendung als auch die Lehnenfernentriegelung. Die höchste Ausstattungslinie "L&K" erhält eine eloxierte Dachreling und das weiterentwickelte Zugangs- und Start-Stopp-System "Kessy". Der Fahrzeugschlüssel verfügt nun über einen integrierten Bewegungsmelder. Wenn sich der Schlüssel nicht bewegt, sendet er auch keine Signale - Reichweitenverstärker haben somit keine Chance, Funksignale abzugreifen und so das Fahrzeug unbefugt zu öffnen.



Die Serienausstattung des robust designten Kombi Octavia "Scout" hat Skoda um das Musiksystem "Bolero" inklusive 8-Zoll-Bildschirm, eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie das Konnektivitäts-System "SmartLink+" erweitert. Letztere vereint die Schnittstellen für Android Auto, Apple CarPlay und MirrorLink. So lässt sich das eigene Smartphone schnell und einfach mit dem Fahrzeug verbinden und der Fahrer kann auf viele seiner gewohnten Apps zugreifen.



Von der Ausstattungs-Offensive profitieren auch sämtliche Derivate und Sondermodelle. So zählt beispielsweise die Lehnenfernentriegelung zum Umfang des Octavia "Premium Edition". "Sport Edition" und "Soleil" haben ebenfalls mehr zu bieten: beispielsweise den Fernlicht-Assistenten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 17.07.2019