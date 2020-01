UFO-Streiks: Tarifkonflikt mit der Lufthansa scheint gelöst

Streiks ade: Die Lufthansa und die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) haben sich nach mehreren "intensiven Gesprächsrunden" auf einen mehrstufigen Prozess zur Lösung des langandauernden Tarif-Konflikts geeinigt.



Vorgesehen ist eine Trennung der tariflichen und der nicht tariflichen Themen in Mediation, Schlichtung und einem außergerichtlichen Güteverfahren. "Beide Parteien haben bereits konkrete Termine für die weiteren Gespräche in den kommenden Tagen vereinbart", heißt es bei der UFO.



Vorab werden bereits einige Konfliktpunkte fürs Kabinenpersonal ausgemerzt. So werden zum Beispiel die Aufenthalte in Japan und Südkorea wieder verlängert, es gibt mit der nächsten Gehaltsabrechnung eine Sonderzahlung in Höhe von 1.500 Euro, dazu Extrageld für die Saisonkräfte. Ein UFO-Sprecher: "Auf der anderen Seite gilt aber ab sofort und mindestens bis zum endgültigen Abschluss der Schlichtung Friedenspflicht bei Lufthansa."



Daniel Flohr, stellvertretender UFO-Vorsitzender und Verhandlungsführer der Gewerkschaft: "Wir sind froh, dass wir nun einen Rahmen haben, um die bisherige Auseinandersetzung mit Hilfe Dritter zu klären und zu lernen, was wir in der Zukunft anders machen müssen, damit so ein Konflikt nicht mehr derart eskaliert."

