Umfrage: Mehrheit für IAA-Verbleib in Frankfurt

Der Verband der Automobilhersteller ist auf der Suche nach dem IAA-Standort fürs Jahr 2021. Die Meinungen in Deutschland sind geteilt, was die Segnungen einer solchen Messe angeht. In Berlin etwa wehren sich die Grünen vehement dagegen. Und was sagt der sprichwörtliche "Mann auf der Straße"?



Das hat die Nürnberger Marktforschung puls im Rahmen einer Befragung von 1.024 Autokäufern herausgefunden. "Dabei zeigt sich einmal mehr, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist", so puls-Chef Konrad Weßner. 22 Prozent der deutschen Autokäufer seien für den Verbleib der IAA in Frankfurt am Main. Als weitere Austragungsorte folgen Köln (12,0 Prozent), Berlin (11,0 Prozent), Hamburg (9,0 Prozent) und München sowie Stuttgart (jeweils 8,0 Prozent).



Aufschlussreich ist der Einfluss der gefahrenen Automarke und deren regionaler Sitz auf den IAA-Wunschstandort. So votieren vor allem Fahrer der Marke Hyundai mit ihrem Deutschland-Sitz in Offenbach am Main für den Verbleib in Frankfurt. Für Köln plädieren besonders Fahrer der dort beheimateten Marke Ford, und für München vor allem Fahrer der im Süden ansässigen Marken BMW und Audi. Für Stuttgart als künftigen IAA-Standort sprechen sich vorwiegend Mercedes-Fahrer aus.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 11.12.2019