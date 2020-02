Umwelt-Bonus: Mitsubishi startet durch

Das grüne Gewissen fährt mit: Mitsubishi gewährt jedem Käufer eines Outlander Plug-in Hybrid schon heute einen erhöhten Umwelt-Bonus. Unter Berücksichtigung der staatlichen Prämie verspricht der japanische Autohersteller einen Nachlass in Höhe von 8.000 Euro. Das an der Steckdose aufladbare Familien-SUV startet dadurch schon zu Preisen ab 29.990 Euro. Der Rabatt ergibt sich aus dem staatlichen Anteil von aktuell 1.500 Euro und dem Mitsubishi-Elektrobonus über 6.500 Euro.



Der Outlander Plug-in Hybrid kombiniert einen konventionellen Benzin- mit zwei Elektromotoren. Und das sorge für höchste Effizienz, teilt Mitsubishi mit. In Zahlen ausgedrückt: Im Normzyklus verbraucht das große SUV nur 1,8 Liter Kraftstoff und 14,8 kWh Strom je 100 Kilometer, was einem CO2-Ausstoß von 40 g/km entspricht.



Bis zu 57 Kilometer (54 Kilometer nach NEFZ) legt der an der Steckdose aufladbare Outlander rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurück. Neben der externen Lademöglichkeit lässt sich die Lithium-Ionen-Batterie durch die beim Bremsen freigesetzte kinetische Energie speisen, heißt es.



Auch in der Plug-in-Hybridversion bleibt der Outlander ein echtes SUV: Neben einer sportlich-robusten Optik verfügt das alternativ angetriebene Modell über das "Super All Wheel Control"-Allradsystem, das beste Traktion auf jedem Untergrund sicherstellt. Verteilt auf drei Ausstattungslinien, sind zudem viele Features an Bord, die Fahrten besonders angenehm machen, betont der Hersteller.

