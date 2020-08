Umweltbonus für aufgefrischten i-Pace

Jaguar passt den i-Pace-Preis der bundesdeutschen Innovationsprämie an. Und zwar durch eine Preissenkung und ein neues Einstiegsmodell, das die Bedingungen für die volle E-Auto-Förderung erfüllt.



So ist ab sofort neben dem i-Pace EV400 S auch das "zeitlich limitierte Sondermodell" EV320 SE mit einer Leistung von 235 kW/320 PS zu haben. Beide Versionen kommen laut der Briten dank ihres identischen Grundpreises ab 64.957,98 Euro (netto) beziehungsweise 75.351,26 Euro (brutto) in den Genuss des staatlich gewährten Umweltbonus, der inklusive Innovationsprämie 7.900 Euro beträgt..



Außerdem wurde der Elektro-Jaguar für das Modelljahr 21 technologisch aktualisiert. So ermöglicht jetzt ein neues 11 kW-Bordladegerät schnelleres Akkufüllen mit Dreiphasen-Wechselstrom. Und das neue Pivi Pro-Infotainmentsystem zeigt beispielsweise an, wo sich die nächste freie Ladesäule befindet, was dort das Stromtanken kostet und wie lange der Aufladevorgang wahrscheinlich dauert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.08.2020