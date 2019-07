Umweltpreis für E-Klima-Kompressor

Auch Elektrofahrzeuge wollen gekühlt sein - möglichst umweltfreundlich. Zulieferer Mahle bekam nun für den elektrischen Klimakompressor eine Auszeichnung in der Kategorie "Umwelt". Der elektrische Klimakompressor ist gewissermaßen das Herzstück des Klima- und Kältemittelkreislaufs in Elektrofahrzeugen.



Nun also wurde der Klimakompressor mit dem Innovation Award 2019 des Verbandes der europäischen Automobilzulieferer (CLEPA) ausgezeichnet. In dem Wettbewerb setzte sich Mahle gegen 63 Preisanwärter in der Umwelt-Kategorie durch.



"Der elektrische Klimakompressor von Mahle arbeitet bedarfsgerecht, setzt also nur so viel Energie wie nötig um, und sorgt so für mehr Effizienz und Reichweite", erklärt Chefentwickler Dr.-Ing. Otmar Scharrer, der die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Brüssel entgegennahm.



So trage der Kompressor dazu bei, individuelle Mobilität klimaschonender zu machen. Gleichzeitig ermögliche er eine Schnellladung der Batterie im Stand, bei der diese gekühlt werden muss. "Diese Schnellladefähigkeit trägt wesentlich zur breiten Akzeptanz der E-Mobilität beim Verbraucher bei", betont Scharrer.



Der E-Kompressor übernimmt die zentrale Aufgabe der Temperierung des Fahrzeuginnenraums, vor allem aber die der Klimatisierung der zentralen Komponente im Antriebsstrang von E-Fahrzeugen: der Batterie. Die richtige Temperierung der Batterie ist entscheidend für ihre Lebensdauer, für die Ladegeschwindigkeit und die Reichweite von Elektro-Fahrzeugen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 18.06.2019